La corsa del Delta Group Volley Porto Viro si ferma ai quarti: sconfitto 3-1 anche a Bergamo

BERGAMO - Capolinea della stagione. La corsa del Delta Group Porto Viro si ferma al Pala Intred di Bergamo, ai quarti di finale dei playoff di Serie A2 Credem Banca. Anche in gara due i nerofucsia capitolano 3-1 (18-25, 25-23, 26-24, 25-20) per mano dell’Agnelli Tipiesse, che dunque chiude la serie sul 2-0 e accede alle semifinali. Rimpianti ce n’erano stati domenica scorsa, non in questo mercoledì sera lombardo, in cui Garnica e compagni hanno dato tutto, “l’anima”, come ha sottolineato anche coach Vincenzo Mastrangelo a fine gara.

Il Delta Group ha giocato e vinto un ottimo primo set, ha perso sul filo di lana il secondo e il terzo, solo nel finale del quarto ha issato bandiera bianca. Passa con merito Bergamo, va detto, ma per Porto Viro resta comunque la soddisfazione di aver vissuto una stagione da grande protagonista. Terza in regular season, sarebbe stato bello entrare tra le prime quattro anche nei playoff, ma chissà, forse sarà per l’anno prossimo.

Le parole di coach Vincenzo Mastrangelo al termine dell’incontro: “Credo avremmo meritato di giocare la bella, abbiamo dato l’anima oggi e non dobbiamo avere rimpianti, il secondo e il terzo set sono stati decisi dalla bravura degli avversari, non da demeriti nostri. Sono orgoglioso di questi ragazzi, ho lavorato con loro solo 20 giorni ma li ho ringraziati per tutto quello che mi hanno dato. È stata una bellissima esperienza per me al Delta Volley, ringrazio la società, lo staff e i tifosi che ci sono sempre stati vicini, faccio un grosso in bocca al lupo a tutti per l’anno prossimo e chissà che questo con Porto Viro non sia un arrivederci”.





Il capitano del Delta Group: “Il nostro è stato un percorso di crescita costante dall’inizio della stagione, ci sono stati anche dei momenti negativi, ma devo dire che nel finale di campionato e anche in questi playoff abbiamo giocato al massimo, dando tutto quello che avevamo. Volevamo portare la serie a gara tre per trovarci di nuovo con i nostri tifosi e magari festeggiare una vittoria, ci abbiamo provato in tutti i modi, purtroppo non ci siamo riusciti e chiedo loro scusa per questo, ma bisogna fare anche i complimenti a Bergamo che ha fatto una grande partita”.