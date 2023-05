Voga lunga sul Po, 120 imbarcazioni hanno navigato per 33 km

Successo per la prima edizione della Voga Lunga sul Po. Sui visi arrossati di chi attraccava al Club Nautico Sant’Anna di Gaiba, si poteva leggere un misto fra gioia di essere arrivati e consapevolezza che si sarebbe trattato di una parte del percorso, una sosta per rifocillarsi e proseguire verso l’approdo finale, previsto 11 chilometri dopo, a Santa Maria Maddalena. Complice una bella giornata di sole e il Po nella sua proverbiale immensità e bellezza, oltre 120 imbarcazioni hanno partecipato alla prima edizione della Voga Lunga Polesine con partenza da Sermide (Mantova) e arrivo dopo 33 chilometri. Il percorso era riservato a imbarcazioni che potevano essere mosse solo tramite “braccia”, nessun motore ammesso, se non quello delle tre imbarcazioni di supporto (Aipo, Protezione Civile).



I PARTECIPANTI

Tra i partecipanti, vi erano persone provenienti da Emilia Romagna e Veneto e Lombardia. Tutti hanno apprezzato molto l’iniziativa che, per prima volta, faceva scoprire zone piuttosto inedite del territorio polesano. Ad accogliere gli arrivi presso l’imbarcadero polesano una vera e propria squadra di persone (capitanate dal padrone di casa, Telemaco Paramatti) che ha fatto un “su e giù” dalla passerella per aiutare a trasportare le canoe all’asciutto sull’argine.



SINDACO E VICE IN CANOA

Tra i partecipanti anche il sindaco del centro altopolesano Nicola Zanca, in canoa assieme al suo vice, Asia Trambaioli. Zanca non ha nascosto l’emozione per l’esperienza nuova che lo ha coinvolto e che ha regalato momenti intensi (soprattutto sul piano atletico). Inoltre, il primo cittadino ha voluto sottolineare l’iniziativa che dà la possibilità di «comunicazione tra le rive e che è stata accolta molto bene già in fase di adesione, tanto da dover intervenire, bloccando le iscrizioni, per motivi di sicurezza». L’idea della Voga Lunga Polesine nasce dall’intuizione di Francesco Barengo, del club nautico Sant’Anna, che, assieme ad Eligio Garbo del Gruppo remiero Adigetto, hanno pensato di trasferire un’esperienza analoga che si svolge sul Canal Bianco a quella sul Po, coinvolgendo in primis le tre province immediatamente adiacenti al fiume: Mantova, Rovigo e Ferrara. «La nostra ambizione - aveva annunciato Eligio Garbo - è fare della Voga Lunga del Polesine, che già quest’anno ha visto la partecipazione di vogatori da mezza Italia, un evento internazionale a partire dalle prossime edizioni».