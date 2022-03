ROVIGO - Andare alla radice della violenza di genere, per cercare di estirparla facendo crescere la consapevolezza del disvalore delle proprie azioni negli uomini che maltrattano le donne. Questo l’obiettivo del servizio “Un Nuovo Maschile” della cooperativa Peter Pan che da ieri arricchisce i provvedimenti di prevenzione grazie al “Protocollo Zeus”, sottoscritto dal questore di Rovigo Giovanni Battista Scali e dalla presidente della cooperativa Peter Pan Beatrice Girotto. «Questo protocollo – ha sottolineato la stessa Girotto - è il più bel regalo che il Questore poteva fare nella giornata dell’8 marzo alle donne del Polesine, e lo ringrazio così come ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per arrivare a questa firma, perché permetterà una maggiore conoscenza ed un maggior ricorso ad un servizio che abbiamo già avviato e che sta mostrando i propri frutti. Dal 2020 sono stati 40 gli uomini che si sono avvicinati, 16 dei quali presi in carico. Dall’inizio dell’anno abbiamo avuto 12 nuovi contatti ed alla fine del mese dovrebbe partire il nostro terzo gruppo: si tratta di un percorso complesso con due psicoterapeuti che dura quasi un anno, dopo un primo incontro motivazionale per capire se c’è una reale volontà dell’uomo di affrontare questo cammino di consapevolezza ed assunzione di responsabilità, così da cambiare i propri comportamenti».



IL SERVIZIO



La Cooperativa Peter Pan, che in passato ha gestito anche il Centro antiviolenza di Rovigo, ha avviato questo servizio grazie al progetto “Recidiva Stop. Uomini Consapevoli in Territori Strutturati”, finanziato dal Ministero Pari Opportunità, con la Cooperativa Gruppo R di Padova come capofila ed altre realtà, ottenendo nel 2020 l’accreditamento regionale ed entrando nella rete regionale e nazionale.

Ma qual è l’identikit dell’uomo violento? «Dei casi che abbiano gestito fino ad oggi - spiega Girotto - il 50% erano italiani, quasi tutti fra i 40 ed i 50 anni, occupati e con figli, spesso con procedimenti giudiziari in corso».

Anche perché la partecipazione ad un simile percorso può portare benefici anche a livello processuale. «Il Protocollo Zeus – ha rimarcato il questore – riguarda il recupero degli uomini maltrattanti. Purtroppo, la violenza di genere è un fenomeno in aumento, perché seppur i femminicidi siano in diminuzione, crescono i cosiddetti reati sentinella. Le violenze di genere, che non sono solo di tipo fisico, ma anche economiche, verbali o psicologiche, e si manifestano anche come gelosia ossessiva o atti persecutori, sono particolarmente difficili da rilevare, soprattutto se non c’è la piena volontà da parte della vittima di denunciare. Tutto si manifesta all’interno delle mura domestiche. A volte c’è una mancata percezione o il rifiuto della situazione. Spesso, invece, la paura che si inneschino dinamiche pericolose, per sé e per i figli. Alcune di queste situazioni possono portare all’ammonimento da parte del questore e, con questo protocollo, ci sarà anche l’invito a rivolgersi a questo servizio, volontariamente».

L’ammonimento del questore è un provvedimento amministrativo di prevenzione, che non presuppone la prova certa del fatto, ma solo indizi che rendano apparentemente fondata e verosimile la ricostruzione di quanto accaduto. L’ammonimento, che prescinde dalla querela di parte proprio perché spesso le vittime di comportamenti aggressivi di questo si trovano in uno stato di soggezione, è un invito esplicito e diretto a tenere un comportamento conforme alla legge. E, da ieri, anche a “rieducarsi”.