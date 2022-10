Violenza sessuale su minorenni a Rovigo, arrestato un 32enne

ROVIGO - Violenza sessuale aggravata tra le Province di Rovigo e Ferrara, arrestato un 32enne di Mesola, nel ferrarese. Ieri sera, 21 ottobre, i Carabinieri di Mesola hanno rintracciato un 32enne che vive in paese, perchè destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Venezia. L'uomo, infatti, risulta essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, alla pena di 7 anni e 9 mesi di reclusione e 37.500 euro di multa, al termine di un processo che lo ha visto imputato per i reati di violenza sessuale aggravata ed atti sessuali con minorenne, commessi tra le province di Rovigo e Ferrara tra il 2011 ed il 2012. L'arrestato si trova ora nel carcere Satta di Ferrara, dove sconterà la pena.