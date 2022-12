ARIANO - Nella Biblioteca comunale di Ariano nel Polesine è arrivata Nausicaa: la cassetta amica. Si tratta di un progetto promosso dalla Commissione Pari opportunità di concerto con l'amministrazione per contrastare la violenza di genere. L'iniziativa è stata presentata nella Sala della cultura in occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne. «Un momento dedicato a chi non c'è più, ma anche a quelle donne che non hanno il coraggio di raccontare, di denunciare cosa sta loro accadendo - ha detto la sindaca Luisa Beltrame - anche noi in questi anni abbiamo dovuto toccare con mano situazioni di questo tipo».

A presentare il nuovo progetto è stata Elvira Tumiatti, presidente della Pari opportunità, che ha sottolineato come l'idea prenda le mosse da una progettualità più ampia che va sotto il nome di Diamo voce ai vostri silenzi. «Tante donne vittime di soprusi - ha spiegato Tumiatti - non riescono a denunciare e nemmeno a parlarne con le persone più fidate, finendo spesso per isolarsi. Abbiamo pensato che forse potrebbero riuscire meglio a scrivere una lettera, un messaggio di aiuto». Da qui è nata Nausicaa che è stata fissata nel corridoio della Biblioteca. Un luogo accessibile a tutti, «in discrezione - ha evidenziato la presidente - a tenere la chiave del box sono soltanto i preposti e l'assistente sociale».

«La cassetta - ha puntualizzato l'assessore Martina Boscolo - può essere usata per denunciare qualsiasi atto di discriminazione, di genere, fisica, religiosa o di orientamento sessuale». La serata è culminata con una dimostrazione di Mga (Metodo di autodifesa) che ingloba varie tecniche marziali ad opera dell'Accademia di karate Shotokan dei maestri Roberto Moretto e Lorenza Gherlinzoni.