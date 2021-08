Vinti a Porto Tolle 25mila euro al Lotto con 6 ambi, 4 terni e una quaterna

PORTO TOLLE - Il Lotto premia il Veneto: nel concorso del 24 agosto, come riportato da Agipronews, un fortunato giocatore di Porto Tolle, in provincia di Rovigo, ha centrato 6 ambi, 4 terni e una quaterna che hanno portato a una vincita del valore di 24.950 euro. L'ultimo concorso ha distribuito quasi 11 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 760 milioni di euro dall'inizio dell'anno.