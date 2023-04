CANDA - Dopo quasi due anni nei quali Micol Andreasi, gli abitanti di Canda e tutti coloro che hanno avuto e continuano ad avere a cuore villa Nani Mocenigo hanno raccolto firme e pubblicato post sui social per evitare l’abbandono del nobile edificio (ora di proprietà della Banca di San Marino), sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di restauro e ricostruzione del muro di cinta, le indagini per un prossimo e più articolato restauro degli affreschi interni e quelle per il monitoraggio complessivo dello stato delle strutture.

>Di questo e delle altre ville venete si è parlato nell’ultimo appuntamento intitolato “C’era una volta la villa. La Nani Mocenigo e le altre: quel che resta della venustas ” , che fa parte della rassegna “ Galleria Polesine ” , organizzata dagli Amici dei Musei, nella sala Oliva dell’Accademia dei Concordi. A fare gli onori di casa Vanna Boraso, presidente dell’associazione , e Pierluigi Bagatin, vicepresidente dell’Accademia dei Concordi. Relatrice dell’incontro è stata Micol Andreasi, docente di lettere, giornalista ed esperta di storia dell’arte.



LA GRANDE TRASFORMAZIONE



Partendo dal ritratto di Alvise Cornaro e da alcuni brani del suo “ Discorsi della vita s obria ” , Andreasi ha accompagnato il pubblico dentro la grande trasformazione che attraversò la Serenissima nel XVI secolo. « Una trasformazione – ha spiegato – fisica, economica e culturale, di cui il Cornaro fu uno dei massimi interpreti, avendo egli, tra le altre cose, promosso l’istituzione del magistrato dei Beni i nculti, il cui compito era gestire l’importante e fondamentale opera di bonifica dell’entroterra veneto, sottraendo spazio alla palude a vantaggio dell’agricoltura. Di questa trasformazione le ville sono le espressioni più significative » .

Partendo da villa dei Vescovi di Luvigliano, la relatrice ha preso in rassegna le più significative ville del Polesine, soffermandosi dapprima sull’opera di Palladio a Fratta Polesine per il signor Francesco Badoero del 1550. « La Badoera – ha so tto lineato Andreasi – esprime in maniera chiara e compiuta la nuova immagine della nobiltà veneta, imprenditrice in campo agricolo, intraprendente e colta». Villa Grimani-Molin-Avezzù, Ca’ Moro, Villa Morosini, Villa Pellegrini-Lorenzoni, Villa Rosetta, persino villa Morosini – Vendramin - Calergi a Fiesso Umbertiano sono espressione importanti della civiltà nobiliare che in Veneto ha lasciato oltre tremila testimonianze e quasi 200 in Polesine.



AFFRESCHI E ALLEGORIE



Andreasi non poteva però non citare la splendida villa Nani Mocenigo di Canda, più volte attribuita all’architetto Vincenzo Scamozzi, anche se non esiste alcun documento ad attestarlo. Si è soffermata sulla lettura iconografica delle allegorie delle Virtù, affrescate in una delle stanze del piano nobile tra la fine del ‘ 600 ed il 1720, opera dei quadraturisti Francesco e Antonio Felice Ferrari, quest’ultimo maestro di Girolamo Mengozzi Colonna, abile e apprezzat issim o collaboratore del Tiepolo. Le allegorie rappresentano la Libertà e la Vigilanza, la Fortezza e la Ragion di Stato, la Prudenza ed il Governo della Repubblica, la Giustizia ed il Buon Consiglio.

Il prossimo appuntamento con “ Galleria Polesine ” si terrà ad ottobre per a raccontare un altro pezzo della grande bellezza della provincia di Rovigo.