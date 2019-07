Scivola dalle scale e muore dopo un mese di sofferenza in ospedale

di Enzo Fuso

VILLANOVA DEL GHEBBO - Si svolgeranno questa mattina alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo i funerali di Zefferina Catozzo, vedova Santato, di anni 81, morta ieri notte all’ospedale di Rovigo.L’anziana viveva sola in via Argine Adigetto ma accanto alla sua casa vi è quella del figlio Enrico che circa un mese fa era stato il primo ad accorgersi che alla mamma era successo qualcosa di grave. Entrato in casa l’aveva trovata distesa sul pavimento vicino alle scale. Subito aveva chiamato il 118 intervenuto con una ambulanza per il ricovero all’ospedale. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi anche se la donna non aveva mai perso conoscenza sempre presente e cosciente a quello che le succedeva attorno.