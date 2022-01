VILLAMARZANA (ROVIGO) - Nemmeno il tempo di festeggiare il secolo di vita, che se n'è andato. Villamarzana piange la morte di Agostino Marchetto, il più anziano del paese. Lunedì mattina aveva ricevuto la visita a casa di sindaco, vice e parroco, con tanto di consegna di due targhe e numerosi auguri ricevuti sui canali social di Villamarzana. Nella notte se n'è però andato.



LA COPPIA

Anche la piccola Villamarzana ha il suo bel primato, legato ad una storia tutta da raccontare. Una coppia di centenari, marito e moglie, sposati da quasi 75 anni, che fino a martedì si sono dimostrati più forti di tutto, anche del Covid-19. E così lunedì mattina, il sindaco Claudio Vittorino Gabrielli con il vice Daniele Menon, ha deciso di fare visita alla coppia, premiandola, per i loro tre significativi traguardi. A dire il vero, per il momento è stato festeggiato solamente Agostino Marchetto, che è stato il primo ad avere raggiunto il secolo di vita. Ma l'anno prossimo, la quota 100 verrà raggiunta anche dalla moglie Virginia Bassani. Lunedì il signor Marchetto ha spento ben 100 candeline, alla presenza anche del parroco don Silvio Baccaro.



Nato a Cologna Veneta (Verona), Agostino si è sposato con Virginia Bassani il 22 novembre 1948. Quindi tra un anno e mezzo, la coppia avrebbe festeggiato le Nozze di Platino. Marchetto aveva sempre lavorato nel mondo dell'agricoltura. La coppia si è trasferita a Villamarzana nel 1957, dando alla luce quattro figli: Giuliana, Giancarlo, Germano e Maria Chiara. A loro volta sono nonni di ben dieci nipoti: Elisa, Alessio, Massimiliano, Ilaria, Chiara, Enrico, Elena, Katia, Thomas e Barbara. L'amministrazione comunale di Villamarzana, attraverso sindaco e vice sindaco, ha consegnato al signor Marchetto, una targa recante la scritta Marchetto Agostino. Per i suoi splendidi 100 anni. Con stima e affetto. La comunità parrocchiale di Santo Stefano Papa Martire, attraverso il parroco don Silvio Baccaro, ha omaggiato il centenario Agostino, con una targa di ringraziamento al Signore, per i 100 anni di vita. 10 gennaio 1922 - 10 gennaio 2022. Al caro Agostino Marchetto, unito alla tua sposa. Ringraziamo il Signore per i tuoi 100 anni di vita. La tua comunità parrocchiale.



Infine un pensiero anche per la 99enne Virginia Bassani, da parte del sindaco. «Siamo stati orgogliosi di poter fare gli auguri ad Agostino - ha detto Gabrielli - E anche a sua moglie, che raggiungerà questo traguardo il prossimo anno. Speriamo che per quella occasione, si possa fare qualcosa di più grande, per festeggiarli come si deve. Purtroppo all'appello mancherà Agostino.