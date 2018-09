Banditi incastrati dal selfie forzano il posto di blocco e spariscono nei campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VILLAMARZANA - Talmente sfacciati da riprendersi col telefonino mentre compivano un furto. Ma quando sulla loro strada si sono trovati la paletta di una pattuglia dei carabinieri che intimava l’alt, si sono fatti prendere dalla paura e hanno sfondato il posto di blocco, all’altezza del casello di Villamarzana, per poi sfruttare la scia di un autobus per entrare abusivamente in autostrada dal varco Telepass.