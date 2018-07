Fulmine sul campanile di Gognano: fedeli costretti a cambiare chiesa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VILLAMARZANA - Brutta sorpresa per i fedeli di Villamarzana che ieri mattina hanno trovato chiusa la chiesa di San Bartolomeo, dovendosi giocoforza recare in quella di Santo Stefano. Il piccolo edificio di culto situato nel borgo di Gognano è stato vittima di un fulmine, scaricatosi tra le 16.30 e le 17 di venerdì. Da Gognano al centro di Villamarzana però la chiesa, specie per chi è in bicicletta, non è a due passi e per i pochi residenti rimasti nella piccola frazione, il rito domenicale della messa in una delle chiesette più belle del Polesine, è diventato imperdibile.