Incidente a Villadose. Tampona un'auto, finisce nella scarpata, esce sanguinante e scappa via di corsa

VILLADOSE (ROVIGO) - Dopo aver tamponato l'auto che lo precedeva ed essere finito nella scarpata a bordo strada con la propria Golf, distruggendola, è uscito sanguinante dall'abitacolo. Ha farfugliato qualcosa alla persona che si trovava a bordo dell'altra auto, che fortunatamente era rimasta illesa, ed è scappato via di corsa. Un piccolo giallo che ha ammantato di mistero un incidente non particolarmente grave avvenuto ieri mattina poco prima delle 8 sulla Regionale 443 Rovigo-Adria, nel tratto che attraversa il territorio di Villadose, ma prima del centro abitato, a poca distanza dal confine con il territorio di Rovigo. Il tamponamento, abbastanza violento ma non pesantissimo, ha avuto tuttavia come conseguenza il fatto che la Golf finisse fuori strada, proprio in un punto dove il piano campagna corre qualche metro più in basso. Per questo l'auto si è accartocciata paurosamente.



FUGA INATTESA

Ma l'uomo che si trovava all'interno, secondo quanto riferito di origini nordafricane, pur ferito, è uscito con le proprie gambe. E, anzi, se l'è data a gambe. Probabilmente non tutto era in regola. L'auto non risulterebbe rubata, come invece qualcuno ha supposto, ma comunque qualcosa non quadrava ed i carabinieri, oltre ai rilievi di rito per cristallizzare la dinamica, hanno subito avviato anche ulteriori indagini e non è da escludere che, a breve, possano esserci novità in merito. Nel frattempo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero dell'auto incidentata, mentre un carro attrezzi del soccorso stradale ha portato via anche l'auto tamponata e mentre la polizia locale di Villadose si è assunta l'ingrato compito di regolare il traffico sulla Regionale che, vista la pur parziale chiusura, con senso unico alternato, ma in un orario particolarmente critico, è immediatamente andato in tilt, con le code che si sono allungate per chilometri in entrambi i sensi.