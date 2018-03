Si schianta contro un cinghiale e distrugge l'auto: guidatore sotto choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLADOSE - Il muso dell’auto, un', è andato completamente distrutto nell’impatto con un grosso esemplare disulla bretella per. Il conducente se lo è trovato di fronte improvvisamente, in mezzo alla strada. Cinghiali sulla bretella che da Mardimago porta alla, alle porte di Villadose.L’animale è stato sbalzato via o, comunque, in qualche modo è riuscito ad allontanarsi, mentre la persona che era al volante si riprendeva dallo, così violento da aver fatto esplodere entrambi gli, anche se fortunatamente non ha riportato lesioni.