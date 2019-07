Ruote in pericolo: il seminatore seriale di chiodi è tornato... ma ha cambiato zona

di Mirian Pozzato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VILLADOSE - È tornato a colpire con la sua solita modalità il. Questa volta però ha cambiato zona, probabilmente impaurito dalla presenza delle telecamere di videosorveglianza installate da poco in via Serafino Zennaro, per non essere riconosciuto ha spostato la sua zona d'azione verso il centro del paese. Diverse le vittime già atterrate che hanno segnalato di aver avvertito il tintinnio del chiodo a tre punte poco dopo il ponte a schiena d'asino in centro, nella rotatoria di via Concato, in via Dell'Agricoltura e in via Garibaldi. A fronte però di diverse segnalazioni, le denunce pervenute alla caserma dei carabinieri di Ceregnano sono state veramente poche. L'assessore Vittorio Novo ha avuto notizia di una denuncia e ha invitato altri a fare altrettanto. È vero che sembra una