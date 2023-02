ADRIA - Agenti della Polizia locale che fermano gli automobilisti in corso Garibaldi per permettere al personale di un’agenzia di raccogliere dati sul traffico. È accaduto lunedì mattina, ad Adria, e subito è scoppiata la polemica. La stessa operazione si è ripetuta ieri mattina, sia in corso Garibaldi che in via Badini, all’altezza di piazzale Merlin. Tra coloro che sono stati fermati in via Badini per il rispondere ad alcuni quesiti anche il capogruppo del Pd Sandro Gino Spinello.

A dare fuoco alla miccia, ed a chiedere spiegazioni all’Amministrazione comunale - che forse poteva avvisare in tempo utile la cittadinanza di questa ricerca e soprattutto delle sue finalità - la consigliera comunale, ex Fratelli d’Italia, Giorgia Furlanetto. «Se le segnalazioni che ci provengono dai cittadini in queste ore trovassero conferma - attacca Furlanetto - sarebbe di una gravità assoluta. I vigili urbani intimavano in entrambi i sensi di marcia l’alt con la paletta agli automobilisti, facendoli accostare. Il motivo? Partecipare ad un sondaggio del Comune. Una follia, se sarà confermata; mai si era arrivati a tanto».

«Nei Paesi normali i vigili dirigono il traffico - insiste Furlanetto - Ad Adria i vigili lo creano. Poichè i vigili fermavano gli automobilisti per le interviste, si sono formate code e sono nati disagi».

PARERI CONTRASTANTI



Interrogati, gli uffici mantengono sull’operazione del riserbo, limitandosi a confermarla e precisando che è legata al Pnrr. Si tratterebbe di una campagna abbinata alla revisione della circolazione e in particolare di corso Garibaldi di cui l’Amministrazione ha preparato un progetto di massima per partecipare appunto al Pnrr. Più loquaci i cittadini che hanno esternato (chi criticando, chi no), anche sui social, quanto accaduto. «Sono stato uno dei fortunati “vincitori” - commenta un utente della strada - ma non ho voluto partecipare al quiz e me ne sono andato». «Gli addetti stati gentili - sottolinea una donna - ci chiedevano semplicemente la disponibilità di rispondere sul traffico, su che uso facciamo dell’auto, su che percorsi effettuiamo. Io ho risposto tranquillamente, non ci trovo nulla di male».



RIQUALIFICAZIONI



Ricordiamo che palazzo Tassoni ha ottenuto, grazie a una serie di progetti di riqualificazione del territorio e di recupero di aree esistenti, 5 milioni di euro finanziati dal Pnrr. Somme spalmate nel Piano triennale delle opere pubbliche. Un milione di euro sarà usato da palazzo Tassoni per migliorare i luoghi di aggregazione e gli spazi per le famiglie come le aree verdi e i parchi pubblici. Questi soldi arriveranno nelle casse del Comune in diverse tranche: 75mila euro nel 2022, 127mila euro nel 2023 e 165mila euro nel 2024. Nel 2025 saranno 320mila euro e 316mila euro nel 2016. Tre milioni di euro saranno utilizzati per la sistemazione dell’ex pescheria in corso Garibaldi e il quartiere Canareggio, così suddivisi: 230mila euro nel 2022, 380mila euro nel 2023, 496mila euro nel 2024, 960mila euro nel 2025 e i rimanenti 930mila euro nel 2026. Il rimanente milione di euro sarà investito in percorsi pedonali e aree aggregative presso monumenti storici e chiese nel capoluogo e frazioni: 65mila euro sono arrivati nel 2022 mentre nel 2023 nel giungeranno 128mila, 167mila nel 2024, 323mila nel 2025 e 315mila nel 2026.