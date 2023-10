ADRIA - Sarà premiato con un attestato di merito Olivo Saul, l’istruttore di vigilanza di categoria D che mercoledì pomeriggio ha tratto in salvo dalle acque del Canalbianco un 45enne di origini clodiensi. Saul, vicecomandante alla Polizia Locale di Adria, rischiando la propria vita, ha soccorso l’individuo, già noto ai Servizi sociali ed alle forze dell’ordine, che al culmine di un’accesa discussione con la compagna ed alcuni passanti, intervenuti per salvare la donna dalla sua furia - la stava prendendo a pugni e calci - si era gettato in acqua all’altezza dei giardini Bocchi - Ponte San Pietro. Dopo esserla presa con la donna, e non sarebbe la prima volta dal momento che a suo carico è vigente un divieto di dimora nell’abitazione della compagna, per questo motivo i due dormirebbero sulle panchine, il clodiense ha sferrato due pugni ad una operatrice socio-sanitaria che aveva cercato di placare la sua violenza. Per fortuna all’operatrice, dopo la Tac, non sono state riscontate fratture, anche se ha perso sangue dal naso. Dovrà comunque essere sottoposta ad ulteriori accertamenti. A salvare la donna dalla furia del chioggiotto, è stato un commerciante della zona che l’ha fatta riparare nel proprio negozio e poi ha avvisato il 118. «Dopo aver soccorso la donna aggredita e dal momento che la situazione di quella coppia è ben nota in città - ragiona l’esercente - mi sono chiesto se l’episodio si sarebbe potuto evitare con un maggior interesse da parte delle istituzioni».

Il clodiense, una volta tratto in salvo, dopo anche l’arrivo dei vigili del fuoco, è stato ricoverato in Psichiatria a Rovigo per una notte ma già nella giornata di giovedì era a spasso per Adria, come se nulla fosse accaduto.



UN VERO EROE



Saul, assunto dal Comune di Adria nell’agosto del 2022 non è nuovo a gesti eroici. Nel 2014 assieme al un altro collega, a Preganziol (Treviso), aveva salvato dalle fiamme quattro persone. All’interno di una abitazione di cingalesi era scoppiato un incendio mentre due donne stavano preparando il pranzo con un fornello da campeggio. Assieme alle donne due bimbe, una di pochi mesi e l’altra di un anno e mezzo. Mentre le fiamme si stavano propagando anche all’esterno dell’edificio, attraverso la finestra al primo piano, è passata una pattuglia della Polizia locale di Preganziol. I due agenti - fra cui Olivo Saul - compresa subito la situazione, con l’estintore in dotazione al loro mezzo, sono riusciti a domare il fuoco prima che la bombola esplodesse.