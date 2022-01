Quattro nuove telecamere contro spaccio, vandalismi, abbandono di rifiuti

ROSOLINA - Sfiora i 28mila euro la spesa che il comandante della polizia Locale, Romeo Daniele, ha impegnato in chiusura d’anno sul bilancio 2021 per adeguare, ripristinare e implementare il sistema di videosorveglianza comunale. Un pacchetto che esula dal servizio di assistenza e manutenzione affidato lo scorso ottobre alla ditta Infinity Sistemi di Almè (Bergamo), anche se è stata la stessa ditta, dopo aver svolto un attento sopralluogo tecnico sul territorio, a presentare un’offerta economica sulla piattaforma Mepa. Nel dettaglio, il sistema di videosorveglianza comunale richiede la sostituzione di almeno dieci vecchie telecamere modello “Dome” a causa della loro parziale ma irrimediabile rottura; al loro posto altrettante telecamere da contesto professionali da 4 Mp con Ir e ottica varifocale motorizzata.



NUOVI IMPIANTI



Quattro nuove telecamere saranno invece installate a presidio dei due parchi “Del donatore” tra le vie Maria Angela Marangon e Pineta per prevenire il continuo ripetersi di atti e comportamenti incivili che vanno dalla rottura di giochi alle scritte con vernice, dall’abbandono di rifiuti allo spaccio di stupefacenti. Misure, tra l’altro, spesso invocate proprio dai cittadini per frenare il degrado nelle due aree. Anche sistema di videosorveglianza dedicato alla lettura delle targhe dei veicoli che transitano sul territorio comunale sarà rivisto e potenziato. Per prima cosa, le telecamere posizionate lungo la via Rosolina Mare saranno arretrate in prossimità dell’intersezione con la via Delle Valli per evitare che i veicoli in transito lungo questa strada continuino a sfuggire al controllo. A questo varco e a quello lungo la Romea sul ponte sull’Adige, poi, se ne aggiungeranno altri tre per completare il sistema di monitoraggio degli accessi nel comune. Sulla provinciale 45 da e per Adria e sulla Romea da e per Porto Viro e Albarella, saranno posizionate tre telecamere professionali con Ocr da 3 Mp e lente varifocale per la lettura delle targhe e codici Kemler e con contestuale ripresa video a mezzo di altra camera di contesto, varifocale da 4 Mp.



APPROFONDIMENTI PADOVA Vigili robocop per la sicurezza nei quartieri: 150 agenti con... LENDINARA Contro lo spaccio nelle piazze e vicino alle scuole: scatta...