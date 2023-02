CEREGNANO (ROVIGO) - Il vicesindaco scongiura incidente ferroviario. Intorno alle 19.45 dell'altroieri, mercoledì, al passaggio a livello del centro di Ceregnano si è verificato un malfunzionamento delle sbarre. Formate da due "segmenti" per lato, due, in modo non asimmetrico, si sono abbassate e due sono rimaste alzate. In pratica si è formato una sorta di corridoio a "esse" in cui i veicoli hanno iniziato infilarsi, zigzagando. Una situazione pericolosissima. Essendo in zona e resasi conto del rischio, la vicesindaca Elisa Pizzardo ha subito informato il capostazione di Rovigo, che ha provveduto a bloccare il treno proveniente da Adria e diretto verso il capoluogo, che si è appunto fermato all'altezza della stazione di Ceregnano. Pizzardo ha quindi avvisato i carabinieri e nel frattempo si è prodigata, aiutata da alcuni fra residenti e automobilisti, a bloccare i veicoli, avvisando del problema. A dare una mano si è intervenuto anche il consigliere di minoranza Massimiliano Albertin.



MECCANISMO SBLOCCATO

Sono arrivati i carabinieri che si sono posti a presidiare il passaggio. Il treno è ripartito in sicurezza e poco dopo per fortuna e sbarre si sono alzate tutte e quattro, riprendendo a funzionare correttamente. Il disagio è durato mezzora, non si sono verificati sinistri. Qualche automobilista, informato del problema, ha preferito cambiare strada, altri hanno aspettato pazientemente. Sul posto nel frattempo è arrivato anche il sindaco Egisto Marchetti, che ha accertato che la questione era in via di risoluzione e ha ringraziato quanti si sono prodigati per evitare conseguenze peggiori.