Malore improvviso alla guida: 51enne polesano muore sulla Valdastico

di Luca Pozza

VICENZA -nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 dicembre, lungo l'Nord, nel tratto A31 nel tratto che da Vicenza Nord porta a Vicenza Est, in direzione sud. Quello che inizialmente sembrava essere un'uscita di strada, senza gravi conseguenze, si è rivelato essere un, residente adper il quale ogni tentativo di rianimazione è stato vano. A stroncare l'uomo è stato quasi sicuramente in infarto.L'automobilista stava transitando in direzione della A31 sud, per fare ritorno a casa, quando ha accusato un malore improvviso: secondo quanto ricostruito avrebbe cercato di accostare lungo la corsia di emergenza, urtando anche contro il guard-rail. A dare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio, che si sono resi conto della gravità del momento. Sul posto la polizia stradale, i ivigili del fuoco e un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari non hanno potuto che constatare il decesso dopo essere intervenuti anche con l'automedica. Vista l'ora pesanti le ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti proseguiti per un paio d'ore.