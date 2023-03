ROVIGO - Da viale che era certamente sempre stato usato dal traffico in entrata e uscita da viale Porta Adige verso il centro storico e viceversa, ma con volumi di mezzi anche accettabili, all'essersi quasi trasformato in una tangenziale, nella percezione dei residenti di viale Gramsci.

«Da quando Viale Gramsci, adiacente al centro della città, si è trasformato in una tangenziale?», affermano appunto gli abitanti dell'arteria, una larga strada non solo alberata sui lati, ma con anche le aiuole e altri alberi a dividere le due corsie. Volto che ha anche la naturale prosecuzione in via Bramante, che pare un tutt'uno con viale Gramsci, ma che in realtà inizia alla curva davanti a Casa Serena per unirsi al detto viale Porta Adige.



PUNTI CRITICI

Viale Gramsci, poi, ha diversi incroci con strade laterali, tre delle quali di più ampia dimensione come le vie Tisi da Garofolo, Alfieri e De Gasperi. In passato sono stati teatro di incidenti, tanto che diversi anni fa tali intersezioni sono state trasformate in piccole rotatorie, riducendo l'alta incidentalità del passato. Negli anni, però, è pure aumentato il volume di traffico che utilizza questa arteria sia per raggiungere viale della Pace al semaforo che si trova a metà di quest'ultimo, riducendo così il tragitto che altrimenti vedrebbe tutti i veicoli arrivare fino alla rotatoria tra i viale Porta Adige e della Pace, e via Dante, sia per entrare nelle varie laterali che attraversano tutto il quartiere della Commenda.



IL PEGGIORAMENTO

Questo incremento di mezzi, però, vede spiccare ora anche quelli pesanti ed è qui che scatta la denuncia dei residenti.

«Il nostro viale, essendo una strada di confluenza importante di un piccolo centro urbano, è vittima dello stile di vita frenetico che caratterizza purtroppo il nostro tempo - affermano - oltre all'ormai ordinario traffico quotidiano, noi residenti non abbiamo potuto fare a meno di notare, da qualche tempo a questa parte, la sfilata di mezzi pesanti che attraversano questa strada di passaggio. Ogni giorno e soprattutto in alcune ore della giornata, tir di diversa grandezza passano indisturbati in un quartiere densamente popolato e su corsie non adeguate alla loro portata e velocità, considerando che l'asfalto è già in condizioni non ideali».

Gli effetti sono evidenti. «Tale tipologia di traffico pesante non solo aumenta il tasso di inquinamento e rumore, ma rende la viabilità ancora più pericolosa. È vero, infatti, che numerosi sono stati gli incidenti che negli ultimi mesi si sono verificati e che noi residenti di viale Gramsci abbiamo smesso di contare: scontri di auto, precedenze mancate, velocità sconsiderate, investimento di pedoni anche sulle strisce pedonali».



LA RICHIESTA

Così gli abitanti lanciano l'appello al Comune. «Siamo consapevoli che traffico e incidenti siano frutto di comportamenti scorretti individuali, e di una mancanza di senso civico collettivo cui un'amministrazione difficilmente può porre rimedio. Noi residenti, tuttavia chiediamo e confidiamo che quanto prima almeno per quanto riguarda il transito di mezzi pesanti venga posto un divieto nel viale, dirottando così il loro passaggio in strade ben più adeguate e consone a questo tipo di traffico, evitando rischi ulteriori nella viabilità quotidian