ADRIA (ROVIGO) - Da Adria ai confini dell'Europa. Operazione Capo Nord per l'adriese Francesco Spaterna, dell'Arma dei Carabinieri. Spaterna, assieme agli amici motociclisti Stefano Caruso di Massa, Giovanni e Alessio Laviola di San Donà di Piave è partito ieri per la Norvegia a bordo della sua due ruote. A salutarlo il neo sindaco Bobo Barbujani. Il rientro è previsto per il 23 giugno. I quattro percorreranno quasi 12 mila chilometri. È stato creato anche un gruppo su Facebook "Capo Nord 2023", per seguire giornalmente i luoghi da loro visitati. Ieri i quattro biker hanno percorso circa 800 chilometri prima di fermarsi a Brno, nella Repubblica Ceca. Proseguiranno per Zambrow in Polonia ed il terzo giorno faranno tappa a Tallin in Estonia. «Da qui - ha spiegato Spaterna - si prenderà un traghetto che ci porterà direttamente in Finlandia. Nel nostro percorso visiteremo Rovaniemi, la città di Babbo Natale, e poi proseguiremo per Capo Nord». In Norvegia, sulla strada del ritorno, Spaterna e il suo gruppo visiteranno le isole Lofoten, Geirangerfjord, Trondeim, Bergen, Atlantic Ocean Road, Trollstigen, Preikestolen e molti altri posti suggestivi con panorami mozzafiato.

L'obiettivo

Perché molti motociclisti si pongono come obiettivo Capo Nord? «Perché il lungo viaggio ci porta al punto stradale più a nord d'Europa. Le temperature rigide, le numerose piogge, i molti bivacchi, dove consentito, pongono dei limiti alla nostra resistenza. È una sorta di sfida con noi stessi. Non è una vacanza da 5 stelle». Il gruppo com'è nato? «Nel maggio 2022, durante un tour nel Centro Italia, sempre con partenza da Adria, avevo accennato a questa idea già pianificata nel 2020. Era tutto pronto: itinerario, soste, bivacchi, pranzi al sacco, un giro di molti chilometri ma con un budget di spesa molto limitato. L'idea interessò nel gennaio scorso, postai sui social la mia intenzione di partire a fine maggio primi di giugno e andare e tornare da Capo Nord in due settimane, pernottando in tenda. Furono molti i messaggi delle persone interessate che si volevano aggregare. marzo, in occasione di un altro moto giro nel Centro Italia il gruppo si è creato».