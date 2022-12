ARIANO - La giunta Beltrame ha approvato due progetti definitivi esecutivi per un totale di 530.000 euro, tutti provenienti dalle casse comunali, riguardanti la viabilità. La prima progettualità è relativa a lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle strade del territorio di Ariano, del valore di 360.000 euro; la seconda riguarda la manutenzione straordinaria della segnaletica, per un valore di 170.000 euro. Per quanto concerne il primo intervento, nel totale 265mila euro sono per lavori a base d'asta, comprensivi di oneri per la sicurezza, mentre i gli altri 95mila rimangono come somme a disposizione. Per il secondo ammontano a 89mila euro i costi dei lavori a base d'asta, mentre gli altri ottantunmila che rimangono a disposizione.

I lavori: tutti i dettagli

Nel dettaglio la sistemazione riguarderà una parte di via Piemonte e di via Bologna, entrambe situate nella frazione di Grillara. Come si legge nella relazione, le strade in oggetto necessitano di un intervento di manutenzione al fine di garantire la percorribilità in sicurezza poiché risultano essere dissestate a causa di movimenti franosi e di assestamento delle argille sotto il corpo stradale. Proprio per la conformazione del terreno sarebbero numerose le vie di Ariano che avrebbero bisogno di cura, ma, data la limitata disponibilità economica, l'amministrazione ha deciso di concentrarsi su questi due tratti in quanto usati sia da residenti che da altri utenti come collegamento dai paesi limitrofi (vedi Taglio di Po) e alle attrazioni turistiche e culturali della zona (vedi il Museo laboratorio l'Ocarina o il vicino Centro turistico di San Basilio). Le opere prevedono la fresatura del manto e la riasfaltatura dell'arteria. Inoltre, per alcuni tratti di via Piemonte sarà necessario un consolidamento strutturale mediante la posa di membrana autotermoadesiva antipumping in bitume distillato e polimero con armatura composita in tessuto di vetro e tessuto non tessuto di poliestere ad alta resistenza al fine di consentire il rinforzo e l'impermeabilizzazione del manto stradale. In base al cronoprogramma, l'obiettivo sarebbe di affidare i lavori entro i 180 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo e di concluderli entro 120 giorni dal verbale di consegna all'impresa.

Il secondo intervento, invece, riguarderà più di quaranta strade urbane ed extraurbane di cui una trentina del capoluogo e le rimanenti delle varie frazioni dove la segnaletica orizzontale, assai sbiadita, ha necessità di essere ripristinata, mentre quella verticale deve essere sostituita poiché deteriorata.