ROVIGO Il nuovo Piano del traffico, pronto a passare in giunta e in consiglio comunale, arriverà sui banchi di assessori e consiglieri assieme alle proteste dei commercianti di via Badaloni. Il programma di pedonalizzare l’area compresa tra la via che qualcuno considera la più antica strada di Rovigo, via Mure ospedale e il tratto di via Casalini che da piazzale Caffarati porta al Duomo, compresa la piazza davanti alla concattedrale, sta raccogliendo un coro di no.

COME UNA CONDANNA

«Sarà un bel problema, anche per i funerali al Duomo. E magari senza macchine, qui sarà tutto un funerale»: Antonio Fraccon, titolare del bar Favorita al Duomo, non usa mezzi termini nel sottolineare che «questa decisione, se sarà presa, diventerà un modo come un altro per far morire il centro storico, aggiungendo disagio su disagio». Gli fa eco un collega, Andrea Cardo del bar Il Portico: «È il più grosso sbaglio che si possa fare: già c’è pochissima gente che frequenta via Badaloni rispetto al Corso e alle piazze. E allora, perché con la pedonalizzazione uno dovrebbe venirci a camminare? Molti clienti arrivano in pausa pranzo, a piedi, ma molti altri arrivano in auto, la sera, per l’aperitivo. Se la pedonalizzazione fosse gestita come nel tratto centrale di corso del Popolo, con divieti di accesso a certi orari e nel fine settimana, la nuova situazione forse si potrebbe gestire meglio. Anche se personalmente non sono favorevole alla pedonalizzazione».

Ora l’unica cosa da fare, conclude Cardo, «sarebbe mettere a posto il porticato: ne parlano da anni e intanto i pedoni rischiano di farsi male per lo stato della pavimentazione».

ESEMPI PRECEDENTI

Anche Monica Scaglianti, titolare dell’omonima agenzia immobiliare, è contraria all’ipotesi di pedonalizzare via Badaloni: «Ma siamo a Milano? Già adesso non c’è gente che passa... Ricordo la vitalità che aveva via Angeli prima della chiusura al traffico: ora con la Ztl sembra quasi un cimitero. In via Badaloni ci sono altre cose da risolvere: vogliamo parlare dell’impalcatura all’ex liceo Celio, per esempio? O del fatto che già in piazza ogni negozio aperto ce n’è uno chiuso? Per un lavoro come il mio poi, con l’agenda di appuntamenti da gestire tra clienti in agenzia e visite agli immobili, il problema di trovare parcheggio c’è già adesso con la via aperta al traffico: lo scorso dicembre dovevo girare delle mezzore per un parcheggio ed è capitato di rinunciare a qualche appuntamento in ufficio».

Alla gioielleria La parentesi dell’oro, Marcello Bolognesi è categorico: «Con la chiusura al traffico, farebbero morire un’altra parte della città. Secondo me la valorizzazione di piazza Duomo si può fare anche mantenendo la viabilità attuale, perché senza auto via Badaloni di certo aumenterebbero il traffico e le distanze da percorrere in centro per i veicoli, tra sensi unici e Ztl. Poi mi domando: si chiude via Badaloni per portare la gente a passeggio a vedere cosa? Un’impalcatura decennale? Un portico fatiscente, con vecchi impianti elettrici esterni che se fossero così in un’attività commerciale, la farebbero chiudere subito? Oppure le pantegane che escono dall’ospedale vecchio, proprio dietro gli uffici dell’Urbanistica? La più piccola misura mezzo metro».

Alla tabaccheria Ricci, i titolari Silvia e Sergio ricordano che «ci sono già dei precedenti. Sono bastati pochi cambiamenti per far diventare via Badaloni un’altra, rispetto a cos’era una decina di anni fa. La situazione è cambiata molto da quando c’era lo sbocco su via Trento e da quando non c’è stato più il parcheggio libero in via Mure ospedale. E ora la pedonalizzazione di via Badaloni sarebbe il colpo fatale», commenta Sergio. «Qui abbiamo la necessità di portare gente, non di allontanarla», aggiunge Silvia. Che sottolinea: «E poi, di chiudere al traffico via Badaloni se ne sente parlare dalla sera alla mattina, senza che nessuno dell’amministrazione comunale abbia chiesto un parere ai commercianti. Chi vive di commercio, anche in questa via, ha fatto degli investimenti: se senza auto le cose andranno peggio, chi li rimborserà?».