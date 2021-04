Delta spazzato dal vento, pali del telefono e alberi abbattuti

PORTO VIRO-PORTO TOLLE - Era annunciato da tutti i bollettini meteo e a Porto Viro era stata diramata l’allerta meteo. Il tributo al forte vento che si è alzato nella mattinata di ieri, è stato pagato lungo via Pirandello, che costeggia la pineta di Fornaci: ben otto pali della linea telefonica sono andati giù come birilli, schiantandosi sulla carreggiata e paralizzando la circolazione. Ormai obsoleta, la linea sorretta da vecchi pali di legno avrebbe bisogno di un radicale intervento per la messa in sicurezza, magari venendo interrata.

Il forte vento di ieri si è fatto sentire anche a Porto Tolle, con in campo insieme alla Polizia locale, pure i propri volontari della Protezione civile. Raffiche di vento che viaggiavano anche oltre i 60 chilometri all’ora hanno creato qualche fastidio al loro passaggio, abbattendo alcuni alberi e piegando alcuni pali della luce.

