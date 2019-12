In Veneto l'esercito dei detenuti per ​mafia: 200 a Vicenza, 100 a Rovigo

di Raffaella Ianuale

Ai duecento già previsti ase ne stanno aggiungendo altri cento a. Tuttidestinati alle carceri venete. La metà di loro si è già insediata (un centinaio a Vicenza e una sessantina a Rovigo), ma è solo questione di settimane e poi tutti i posti di alta sicurezza delle due carceri verranno occupati da condannati per 416 bis, cioè associazione a delinquere di stampo mafioso. «Abbiamo ricevuto notizie dell'arrivo di alcuni famigliari dei detenuti, siamo preoccupati perché inci sono già stati casi die non siamo strutturati per contrastare questo tipo di criminalità». La