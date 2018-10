Veneto Banca, direttore di filiale a processo: il cliente perse 500mila €

LENDINARA - Ex direttore della filiale di Veneto Banca di Conselve (Padova) a processo per i reati di truffa e falsità in scrittura privata. Ermanno Avezzù, 41enne di Lendinara, avrebbe raggirato un cliente dell'istituto di credito per un ammontare di 500 mila euro: tutti i suoi risparmi. Il presunto truffato è uno dei tanti risparmiatori messi alle corde dal crac di Veneto Banca. L'ACCUSA I fatti risalgono al gennaio di cinque anni fa quando, secondo l'accusa, Avezzù avrebbe avvicinato il cliente prospettandogli la possibilità di investire tutti i suoi risparmi, per un importo complessivo di 500mila euro, nel prodotto finanziario Veneto Banca 5% 2013-2017 convertibile con facoltà di rimborso in azioni. E ancora per l'accusa, l'ex direttore della filiale avrebbe falsamente rappresentato al risparmiatore che il prodotto soddisfaceva le sue esigenze e soprattutto che corrispondeva ai suoi profili di investimento. Inoltre lo avrebbe persuaso del fatto che che c'era la possibilità di disinvestire il denaro in qualsiasi momento. E invece sappiamo com'è andata: quando il cliente chiese di disinvestire, gli restituirono la somma in azioni della banca, difficili da rivendere e che ben presto sarebbero state valutate quasi nulla.





CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO