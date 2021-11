Tre trattori al prezzo di uno: ma il venditore incassa 5.500 euro e poi svanisce nel nulla

(F.Cam.) Pensava all'occasione della vita, invece era una delle più bieche truffe purtroppo ben diffuse in caso di acquisti online. Un copione tristemente noto: un'offerta da non credere che campeggia su un sito di compravendita online e una caparra versata, con la merce però, che resta solo virtuale e non arriva mai all'acquirente. In questo caso a finire nelle maglie di due truffatori è stato un 65enne di San Martino di Venezze, che andando in cerca di un trattore agricolo su internet si è imbattuto in un annuncio che lo ha ingolosito: tre trattori al prezzo di uno. La somma richiesta per i tre mezzi agricoli, infatti, era di appena 5.500 euro. Anche nel caso non fossero stati proprio in salute, sarebbe stato comunque vantaggioso. Troppo per essere vero, come ha poi scoperto amaramente il 65enne. Una volta versata la somma richiesta dal sedicente venditore con un bonifico, l'anziano ha tentato invano di ricontattare chi avrebbe dovuto consegnargli i trattori. Ma il numero che aveva già chiamato la prima volta, quando si trattava di fare il versamento, era di colpo diventato muto. E così ci è voluto veramente poco per realizzare, con rabbia e rammarico, di essere stato raggirato. Non è rimasto altro da fare che presentarsi dai carabinieri per sporgere denuncia. Dopo tutte le indagini del caso, seguendo i soldi, i militari della Compagnia di Rovigo sono riusciti a risalire agli autori del raggiro, denunciandoli per truffa in concorso. Si tratta di due giovani calabresi, un 33enne che risiede a Reggio Calabria e un 20enne di Cosenza, entrambi già con precedenti analoghi.