LOREO - Vandali in azione a Loreo. Un gruppo presumibilmente di ragazzi ha preso letteralmente a sassate le finestre delle scuola secondaria di primo grado Don Silvio Marchetti di viale Stazione. Oltre una decina le pietre lanciate contro il plesso scolastico della scuola media.

L’episodio si sarebbe verificato nella notte tra domenica e lunedì. L’azione dei baby vandali non si sarebbe fermata lì. Anche altre zone della città sarebbero state prese di mira. «Lunedì mattina - spiega il primo cittadino Moreno Gasparini - non è stato tanto un buongiorno, visto l’accaduto. Nella notte tra domenica e lunedì, si presume un gruppo di ragazzi, ha pensato bene di trascorrere il proprio tempo prendendo di mira, con massi e sassi, le finestre e i muri delle classi e degli uffici delle scuole medie. Abbiamo rilevato ben 11 buchi. Queste sono cose che non si vorrebbero più vedere. Purtroppo dobbiamo prendere atto che ancora esistono, anche nella nostra comunità. Prendere di mira i beni della collettività, comprese le giostrine dei parchi, e non solo, è davvero molto triste».



L’INTERVENTO

L’amministrazione comunale, vista anche l’imminente riapertura dell’anno scolastico, sta già provvedendo a sostituire i vetri rotti ed a tutte le riparazioni del caso. L’episodio fa il paio con le giostrine annerite mesi fa, dopo un tentativo di bruciarle, e i velobox divelti in via Tornova e Canalvecchio agli inizi di agosto. Il primo contenitore era stato divelto e gettato sulle rive del canale, dal lato opposto della strada, mentre l’altro era stato legato ad una corda e, stile rodeo, strappato dal terreno insieme alla sua piattaforma in cemento, e poi trascinato per alcune centinaia di metri. Per il sindaco la spaccata alle scuole medie è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso tanto che ha deciso di spingere sul fronte della videosorveglianza in paese. «Questo - conclude Gasparini - ci spinge a correre ancora di più sul fronte della video sorveglianza, da qualche mese preso in mano, e fortemente voluto dalla nostra amministrazione per il bene di tutti».