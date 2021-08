ROVIGO - Un raid vandalico che si è abbattuto con brutalità su una vecchia abitazione nella frazione di Magnolina, a Gavello, all’interno della quale è stato appiccato un incendio che ne ha distrutto parte del tetto, sono stati devastati i sanitari con colpi sferrati rabbiosamente e sono state imbrattate le pareti interne.

A far addensare qualche ombra in più su questo fatto già di per sé deprecabile, il fatto che la casa sia del presidente...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati