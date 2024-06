PORTO VIRO (ROVIGO) Un polesano potrebbe entrare al Parlamento europeo e sarebbe la prima volta per un candidato della provincia di Rovigo. Valeria Mantovan, candidata per Fratelli d'Italia non esclude la possibilità. «Bisognerà attendere il dato nazionale - dice - c'è ancora in ballo il settimo posto». Per la sindaca di Porto Viro e candidata alla Europee 2024 con Fratelli d'Italia, è stata una notte insonne. Ottimo risultato con 6.615 preferenze A Porto Viro la percentuale di voto è stata del 54,36%, ben superiore al dato nazionale (40,56%) di Fratelli d'Italia. «Il dato di FdI a Rovigo colloca la provincia tra le prime 5 a livello nazionale- commenta Mantovan -. Siamo terzi, dietro a Viterbo e Pordenone con alle spalle Vicenza e Verona, che di solito ci precedeva. La risposta di Porto Viro e della provincia di Rovigo dimostrano che l'amministrazione ha ben lavorato».

Un risultato che apre a inevitabili riposizionamenti negli equilibri tra partiti. «Sarà inevitabile chiedere maggiore rappresentanza nelle sedi istituzionali appropriate. Ora FdI è il primo partito in Veneto e guarda già alle prossime regionali per il successore di Luca Zaia. Giusto garantire al primo partito della coalizione l'opportunità di esprimere un nome di spessore per la guida della Regione», sottolinea Mantovan. Intanto l'attenzione resta all'agenda da sindaco di Porto Viro, a partire dalla piscina, «devo assolutamente far partire i lavori», e dare soluzione al problema degli allagamenti in alcune zone del paese come Campagna Vecchia e via Cesare Battisti. «La prima telefonata di complimenti, ieri mattina, è stata quella di mia madre, che ha battuto sul tempo i dirigenti del partito - scherza Mantovan - ma sono state tantissime quelle arrivate poi da amici e sostenitori».

Lega

Buon riscontro anche per il candidato della Lega, Roberto Pizzoli, sindaco di Porto Tolle, premiato con 1.453 preferenze in provincia, alle spalle del capolista generale Roberto Vannacci. A Porto Tolle la Lega ha ottenuto il 27,26% contro il 12,81% in provincia. «Un risultato dignitoso malgrado una campagna difficile - spiega Pizzoli -. Ho accettato la candidatura alla vigilia della presentazione delle liste e ovviamente l'emergenza granchio blu ha avuto la precedenza sull'agenda elettorale. Già domani (oggi ndr) sarò a Roma in Commissione Agricoltura per la questione commissario straordinario e decreti attuativi. Se fossi andato al Parlamento europeo, il mio impegno per il Delta non sarebbe cambiato. Il fatto che a Porto Tolle mi abbiano dato fiducia 600 votanti sui 3mila andati alle urne è un dato importante, anche alla luce della forte astensione; con quelli fuori provincia si superano i 2mila voti. Ora faremo un'analisi del voto per vedere i dati generali in provincia dove non ritengo ci siano grandi equilibri da spostare. In Regione la Lega ha dimostrato un buon governo e il dopo Zaia va valutato attentamente». Tra i primi a congratularsi con Pizzoli, oltre a famiglia e amici, anche l'assessore Corazzari e lo staff della Lega.

Forza Italia

Soddisfatta del risultato ottenuto anche l'imprenditrice Arianna Corroppoli, candidata alle Europee per Forza Italia. Con 273 preferenze si è piazzata al terzo posto dietro al presidente del partito Antonio Tajani e a Flavio Tosi. Forza Italia ha ottenuto l'8,92% a Rovigo e l'8,69% in provincia. «Sono molto felice per un risultato ottenuto grazie all'impegno mio e di chi mi ha sostenuto. La mia squadra ha funzionato e i vertici del partito hanno fatto la loro parte, anche se sul mio nome c'è stato anche dell'ostracismo - sottolinea -. È un dato che premia la mia squadra. Abbiamo dimostrato unità attorno agli ideali espressi dal presidente Berlusconi: impegnarci tutti per la libertà. Da lavoratrice, metterò la mia passione politica a servizio del partito. Un grazie particolare a Tosi che mi ha agevolato nella campagna con i manifesti doppi, un segnale importante e per niente scontato».© RIPRODUZIONE RISERVATA