​Senza Vaccini. ​Espulsione o multa: a rischio 1.052 bambini

ROVIGO - In Polesine sono 1.052, in Veneto 73.812. Sono i minori non vaccinati tra gli 0-16 anni che non hanno ancora provveduto all'assunzione dei dieci vaccini obbligatori per legge e che rischiano di rimanere fuori dalle aule scolastiche il prossimo 11 settembre. L'ultimo giorno per mettersi in regola è stato lo scorso 10 luglio. Chi non ha provveduto sarà rifiutato dall'asilo e multato con sanzioni pecuniarie dai 100 ai 500 euro, mentre a chi accede agli altri gradi di istruzione, non sarà negata la frequenza, ma comminata solo la multa. In questi giorni, l'Ulss 5, in collaborazione con i dirigenti scolastici sta analizzando la situazione, valutando chi non abbia ancora presentato la documentazione necessaria, considerando caso per caso, in vista dell'imminente riapertura degli istituti scolastici. Viene infatti escluso sia chi è totalmente inadempiente, sia chi non ha ancora preso appuntamento per avviare l'iter delle vaccinazioni.