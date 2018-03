Vaccini, in 98 senza copertura. «Nessuna dose ai nostri figli»

ROVIGO - Sono 98 i ragazzini al di sotto dei 17 anni d'età privi di vaccinazioni a Rovigo e per i quali le famiglie hanno comunicato all'Usl 5 l'intenzione di non procedere alle immunizzazioni obbligatorie sancite dal decreto del ministro Beatrice Lorenzin. Lo ha reso noto oggi la stessa azienda sanitaria locale, comunicato i dati sulla copertura vaccinale nella provincia polesana. I genitori hanno manifestato chiaramente la volontà di non procedere con le vaccinazioni per i figli. «Abbiamo cercato di semplificare al massimo le nostre procedure nei confronti di genitori e bambini - ha detto il direttore generale dell'Usl, Antonio Compostella - e questo approccio ha pagato». «Le coperture nella nostra azienda superano il 95%» ha aggiunto la dottoressa Margherità Bellè.

