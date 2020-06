Rimane florido e in attivo il bilancio di AS2, l'utile 2019 sfiora i 200 mila euro

ROVIGO – Sfiora i 200 mila euro l'attivo di bilancio fatto registrare da AS2. “Rispetto al 2018 – ha spiegato il presidente di AS2 Pierpaolo Frigato - si è registrato un calo degli utili dovuto alla riduzione della redditività dei servizi resi, il tutto a beneficio dei Soci. Il merito va soprattutto al personale che, ancora una volta, dimostra di essere all’altezza in ogni ambito lavorativo in cui è impegnata l’Azienda, coadiuvato dal dirigente Marco Montagna”.



Ringraziamenti sono stati rivolti anche al vicepresidente, Emanuele Ulisse e ai componenti del Collegio Sindacale.



“Tuttavia per il 2020 - ha aggiunto Frigato - l'attività di AS2 sarà un anno particolare a causa dell’emergenza del Coronavirus, in quanto si sono dovuti sospendere alcuni servizi in base ai vari decreti, generando minori entrate per l’Azienda e di conseguenza anche per i Comuni soci affidatari. Nonostante ciò, As2 è costantemente attiva nel proporre nuove attività ai propri soci, puntando su nuove tecnologie, cercando di erogare sempre più servizi in diversi ambiti lavorativi.



Annunciata anche l'ufficializzazione del secondo step del Progetto Polesine Sicuro, presentato durante l’incontro in Provincia del 27 maggio. Il progetto sarà finanziato dalla Regione attraverso due bandi, uno rivolto ai vari Comuni, con l’erogazione di stanziamento a fondo perduto, per installazioni varchi e l’altro rivolto alla Provincia che coordinerà l’iniziativa, con il supporto di As2 per la progettazione e gestione delle attività, affiancando costantemente i vari destinatari del progetto. © RIPRODUZIONE RISERVATA