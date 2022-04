La colf lo chiama ma lui non risponde al telefono: era morto da settimane

ROVIGO - Una morte per cause naturali, scoperta a giorni di distanza. Forse addirittura un paio di settimane. Una scomparsa due volte dolorosa quella di un 72enne che viveva in via Baracca, a Fenil del Turco, poco distante dal campo sportivo, il cui silenzio ha preoccupato la donna che ogni tanto lo aiutava con le faccende domestiche e che ha cercato di mettersi in contatto con lui, non ottenendo alcuna risposta alle telefonate. Preoccupata, ha dato l'allarme. A casa dell'anziano, che non rispondeva nemmeno al campanello, verso ora di pranzo sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e Suem. I primi hanno forzato la porta e sono entrati dentro l'appartamento, con le maschere a filtro per evitare di rimanere intossicati nel caso di presenza di monossido di carbonio. Nessuna presenza di gas è stata poi rilevata, ma i timori che aleggiavano hanno trovato una drammatica conferma, perché il 72enne, Federico Cecchetti, è stato trovato senza vita. Da un primo esame esterno della salma da parte del medico del 118, il decesso è stato stimato come risalente nel tempo fino a un paio di settimane, se non tre. Un dramma nel dramma sul quale gli operatori della Squadra volante hanno avviato i primi accertamenti. Sul fatto che si sia trattato di un malore non sembra esserci alcun dubbio.

