Due future tributariste dell'università rodigina a Montreal con il loro progetto di tassa sui pesticidi

ROVIGO - Anna Miotto e Arianna Penzo, studentesse a Giurisprudenza di Rovigo, laureande in diritto tributario, si sono classificate al secondo posto assoluto nel concorso internazionale “Go Green” promosso dal “TaxCoop – Wold Tax Summit” di Montreal.

In Canada presenteranno il loro progetto di tassazione dei pesticidi, nell’ottica di promuovere l’ambiente e un'economia sostenibile. TaxCoop è una associazione internazionale, appoggiata dal Governo del Québec e dallo Stato federale canadese, che ha come obiettivo quello di promuovere la cooperazione internazionale tra Stati per ridurre l’evasione e l’elusione fiscale internazionale. TaxCoop promuove e sostiene giovani studenti in diritto tributario che si confrontano con temi di attualità e di interesse per la comunità internazionale.

