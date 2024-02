ROVIGO- È di oltre 657 milioni la spesa sanitaria prevista per il 2024 in Polesine. Questa è la cifra riportata nel bilancio preventivo dell’Ulss Polesana, con un aumento di circa 8,5 milioni rispetto ai 648,6 del consuntivo del 2022. Percentualmente un punto in più, ma la differenza non è poca cosa. Una differenza, si spiega nella relazione del direttore generale Patrizia Simionato, «dovuta all’aumento generalizzato dei costi per beni e servizi, conseguente all’aumento del tasso di inflazione programmato e all’applicazione di alcune delibere di giunta regionale che hanno determinato l’incremento dei costi della residenzialità anziani, l’aumento del costo del personale a seguito dei rinnovi contrattuali e progettualità nazionali, l’aumento del costo del personale convenzionato per effetto dei rinnovi contrattuali, l’applicazione del nuovo piano nazionale per la prevenzione vaccinale e la previsione dei costi determinati dalla manovra statale 2024 in materia di incremento dell’1% dei tetti di spesa per i privati accreditati e il riconoscimento dello 0,40% del Fondo sanitario nazionale destinato al recupero delle liste di attesa».



IL CONFRONTO

Va considerato che il 2022, anno di riferimento, è ancora influenzato dal Covid, mentre oggi tutte le attività sono riprese pienamente, con contestuale aumento dei costi. Inoltre la stima di spesa è inferiore al conto economico preventivo aggiornato del 2023, pari a 663,5 milioni, nonché al tetto di spesa che la Regione ha fissato per l’Ulss 5 a 669,78 milioni, individuato come un discostamento di 6,28 milioni dal conto economico 2023. Se i costi aumentano, si stima invece un calo dei ricavi: dai 604,2 milioni del 2022 a 560,2 milioni, meno 7% pari a 44 milioni, «determinato - spiega ancora Simionato - per l’80%, ovvero 35.236.047 euro, dai minori contributi dal Fondo sanitario regionale. Nel 2022 erano stati contabilizzati contributi per far fronte all’emergenza Covid per 8.406.213 euro oltre a 10.559.624 euro a parziale ristoro dei maggiori costi legati all’aumento dei prezzi delle fonti energetiche, 1.010.469 euro per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in regime di urgenza ed emergenza dai presidi ospedalieri accreditati e 1.380.3901 euro quale contributo forfettario a copertura dei maggiori costi sostenuti in applicazione delle disposizioni temporanee ed eccezionali in materia di assistenza primaria e continuità assistenziale in virtù dello stato emergenziale».



IL PASSIVO

Più uscite e meno entrate portano a un disavanzo previsto di ben 96,9 milioni, più del doppio dei meno 43,7 milioni del consuntivo 2022. Una somma che diventa a otto zeri con il carico delle tasse, che salgono da 12 milioni a 12,7 e portano il totale della perdita di esercizio preventivata per il 2024 a meno 109,6 milioni. Di per sé, l’alta spesa in sanità non è certo un male, perché sono soldi investiti in salute. Nella relazione il direttore sottolinea come quest’anno «proseguirà il percorso di riorganizzazione dell’assistenza territoriale, con particolare riferimento alla attivazione delle cinque Case di comunità a Rovigo, Adria, Porto Tolle, Badia Polesine e Castelmassa, e delle Centrali operative di Rovigo e Adria, previste nell’ambito del Pnrr. Proseguiranno i processi di ristrutturazione e riammodernamento delle tre strutture ospedaliere e dei punti sanità. L’Azienda sarà inoltre impegnata nel rinnovo tecnologico, aspetto importante per la competitività, nonché l’attrattività sia dell’utenza che di nuovi professionisti. Parallelamente al rinnovo tecnologico e agli interventi strutturali, l’Azienda proseguirà nel percorso costante e continuo di acquisizione di personale, ponendo in essere tutte le procedure ordinarie, nonché, in subordine all’acquisizione di servizi da società e cooperative al fine di garantire l’erogazione dei servizi con particolare riferimento alle aree che presentano criticità nel reperire professionalità mediche, per esempio i Pronto soccorso, Pediatria, Anestesia e Rianimazione».