Uisp pronta a ripartire con lo sport per tutti e per tutte le età anche in tempo di post-Covid

ROVIGO - Si lavora a ciclo continuo alla Uisp per poter aprire la nuova stagione di sport per tutti offrendo possibilità di movimento e benessere in sicurezza tra calcio, attività di volley per i più piccoli, i corsi di ginnastica per tutti oltre alle altre attività delle associazioni che fanno parte dell’Uisp.

Nella sede di viale Porta Adige lo staff del Comitato rodigino aspettano tutte le persone interessate ad avere informazioni e aggiornamenti per l’iscrizione alle varie discipline sportive. Si può anche telefonare allo 0425 417788. Gli orari per raggiungere o telefonare sono dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19. Si può contattare Uisp anche attraverso i canali social Facebook www.facebook.com/uisprovigo e Instagram. Oppure sul sito www.uisp.it/rovigo.

“Al momento non c’è stata una restrizione delle norme anti Covid. - ha spiegato il presidente del comitato Uisp rodigino Tiziano Quaglia -. Sulla scorta di questo stiamo lavorando assieme al nostro covid manager per organizzare gli spazi, e i relativi corsi nel modo più opportuno ma senza far mancare la passione e tralasciare il benessere di tutte le persone, dai più piccolo ai più grandi”.

Nella campagna tesseramenti della nuova stagione sportiva 2020-2021 non mancheranno delle novità, con costi abbassati ultleriormente per la campagna tesseramenti. Tutti i dettagli della scontistica verranno comunicati a breve.