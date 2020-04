Animazione estiva, l'Uisp è già al lavoro per organizzarla in modo sicuro

ROVIGO – L'Uisp ha iniziato a progettare l’Animazione Estiva 2020 pensando ai bambini e alle loro famiglie. Con il Covid-19, l’estate 2020 sarà diversa per tutti, ma l’Uisp Rovigo vuole essere propositiva.



Da giorni lo staff del Comitato Rodigino è al lavoro con riunioni in video conferenza con il presidente di Uisp Rovigo, Tiziano Quaglia e il gruppo di animatori coordinati dalla referente Elisa Ravarotto. “Immaginiamo ci potrà essere un’apertura – ha spiegato - e che ci saranno dei paletti imposti dal Governo. Ma pensiamo come rimodulare l’Animazione Estiva e differenziarla dalle passate edizioni”.



L’idea base sarebbe tarare un’Animazione Estiva Uisp con diverse proposte, anche di laboratorio oltre che ludiche, in luoghi che abbiano sia spazi interni che esterni e poco distanti fra loro. “Va capito se effettivamente si potranno fare le uscite in giornata, come l’attività in piscina, e come si dovranno gestire le distanze sociali – ha aggiunto Quaglia -. Fondamentale in questa fase capire quali Comuni vogliano aderire e quali enti e associazioni vogliano collaborare facendo rete con l’Uisp. “E’ un cantiere di idee, ma è importante capire se facendo rete riusciremo a portare a casa l’obiettivo e realizzare l’animazione estiva in questo particolare periodo” ha concluso Quaglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA