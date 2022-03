ROVIGO La città lo dice anche con i fiori. Gialli e blu, a testimoniare la vicinanza al popolo ucraino. I fiori, primule e pansè, non sono stati messi nei cannoni, ma nelle fioriere. Il presidente di Asm Giuseppe Traniello Gradassi spiega che «Asm e la città intendono esprimere la solidarietà al popolo ucraino anche attraverso i fiori. Gli operatori hanno sistemato alcune fioriere piantando fiori gialli e blu, i colori della bandiera dell’Ucraina. Le fioriere sono situate davanti al monumento di piazza Matteotti, simbolo di libertà, e davanti al teatro Sociale, perché anche la cultura è libertà. Grazie alle farmacie comunali, poi, abbiamo aderito anche alla raccolta di materiale sanitario, avviata dalla parrocchia di San Bortolo guidata da don Andrea Varliero».

PULLMAN DI SALVATAGGIO

Intanto Giuliano Giovannini, uno degli animatori della manifestazione del 26 febbraio a Rovigo, spiega che «come Comitato per la pace stiamo organizzando una corriera per andare al confine romeno-ucraino a prendere donne e bambini che non possono arrivare altrimenti in Italia e portarli a Rovigo. Aiutateci a farlo sapere alle famiglie ucraine del Polesine, per informazioni scrivere alla mail Ggiovannini1979@gmail.com». La comunità ucraina polesana nel 2017 era composta da 1.004 persone, in netta prevalenza donne, oltre l’80%: 837. La sestadopo quelle marocchina, romena, cinese, albanese e moldava.

Il presidente del consiglio comunale di Rovigo Nadia Romeo, nella seduta di martedì sera, oltre a esprimere «la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia», ha spiegato che le istituzioni si stanno «attivando per gestire i rifugiati che potranno avere ospitalità anche nella nostra città». Il sindaco Edoardo Gaffeo ha precisato che «sono 101 le richieste pervenute alla questura per la regolarizzazione di persone provenienti dall’Ucraina che stanno cercando di ottenere rifugio presso parenti che vivono nel nostro territorio. Il ministero dell’Interno ha attivato un canale preferenziale per l’erogazione dello status di rifugiato che normalmente prevede il ritiro del passaporto. Procedura che tende a scoraggiare la richiesta da parte di persone che anelano a tornare nelle loro case non appena la situazione possa normalizzarsi, quindi è stata attivata questa procedura. Le Prefetture si stanno attivando per un coordinamento sotto la regia del prefetto di Venezia. Noi abbiamo preso contatti con il soggetto del Centro di accoglienza straordinaria, la cooperativa Porto Alegre e con una serie di altre realtà, tra cui la Caritas che ha già attivato una raccolta fondi, la Comunità di Sant’Egidio e la Cgil che ha attivato uno sportello per dare le prime informazioni di supporto (al numero 0425/377311, ndr).La rete si sta costituendo in queste ore. Noi cerchiamo di dare tutto l’apporto possibile e fare da cabina di regia».

RIUNIONI

Oggi pomeriggio ci sarà una riunione con la Caritas e le altre associazioni di volontariato. Come spiega l’assessore ai Servizi sociali Mirella Zambello, «si sta attivando una rete importante di aiuto e anche in Comune attiveremo lo sportello integrato con volontari, per dare un punto di riferimento e tutte le informazioni. Prefettura e questura, insieme all’Ulss, ci daranno le indicazioni tecniche per orientare al meglio le persone che arrivano e le famiglie che stanno facendo loro da supporto». Ieri si è tenuto un apposito vertice in Prefettura.