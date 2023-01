ROVIGO - Era ubriaco al volante. Ma questo era solo il problema che lo rendeva un pericolo per gli altri, perché in realtà di violazioni il 45enne italiano pizzicato dalla polizia locale durante un controllo di routine, ne ha messe insieme di tutti i tipi in un colpo solo. L’uomo che è stato fermato alla guida di un’utilitaria sabato sera, nei pressi del centro commerciale la Fattoria, oltre ad avere un tasso alcolemico superiore non solo a 0,5 grammi per litro, massimo consentito, ma anche a 0,8, soglia oltre la quale scatta la denuncia per guida in stato di ebbrezza, è risultato essere senza patente perché gli era stata revocata. Oltre alla patente, non aveva nemmeno l’assicurazione.

Non solo: l’uomo, pluripregiudicato, risultava gravato da un provvedimento del questore al quale è risultato non aver ottemperato. E così al conducente e sul veicolo sono state applicate dagli agenti della polizia locale le sanzioni previste dalle varie norme del Codice della strada violate: circolazione senza assicurazione, guida senza patente e mancanza di documenti alla guida. Inoltre il 45enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza e per violazioni del Codice antimafia.



Sempre in Fattoria, nei pressi del McDonald’s, ieri attorno alle 15.30, è accaduto un fatto che ha creato qualche apprensione e ha visto in azione i vigili del fuoco. Un bambino di 11 anni ha infilato un dito in mezzo alle lamiere di un guardrail spartitraffico rimanendo incastrato. Un gesto banale e che almeno in un primo momento, sembrava poter suscitare ilarità, ma poi è apparso nella sua gravità perché gli sforzi per liberarlo senza ferirlo da parte dei genitori e delle persone che hanno cercato di dare una mano, sono risultati vani, così è stato chiesto aiuto ai pompieri. I vigili del fuoco, subito intervenuti, hanno segato il pezzo di lamiera intorno al dito, ma senza avvicinarsi troppo per evitare contraccolpi, consentendo al ragazzino di essere accompagnato al pronto soccorso con un pezzo ancora attaccato per le ultime manovre di rimozione, alla presenza del personale medico, in modo che tutto potesse avvenire senza conseguenze per articolazioni e falangi.