​Ubriaco in strada, distrugge i vetri di una Volante

ROVIGO Obnubilato dall'alcol, un giovane è arrivato a rompere con un calcio il vetro di una pantera della Squadra Volanti della Polizia, venendo arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. È successo nella serata di sabato. In tempi di fiera il livello di attenzione su quanto accade in centro è sempre molto alto e così, quando è arrivata la segnalazione di un giovane che camminava barcollando su un lato all'altro della strada e, in evidente stato di alterazione, gesticolava e urlava offese agli automobilisti che gli passavano vicino, fra via Gorizia e largo Elvira Luccotti Fabbron, è scattato l'immediato intervento della polizia.