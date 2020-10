BERGANTINO - Aveva bevuto, così all’alt dei Carabinieri alle 2.30 di notte ha tirato dritto ed è fuggito, per evitare il ritiro della patente. Un 20enne di Ostiglia per 10 chilometri ha cercato di seminare i militari che lo hanno inseguito. Alla fine è andato a schiantarsi in centro a Bergantino, rischiando veramente grosso visto che l’auto si è capottata e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarlo e recuperare il mezzo. Il fatto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato.



FUGGITO ALL’ALT

I Carabinieri del Radiomobile della compagnia di Castelmassa hanno dato l’alt al ragazzo alle 2.30 circa, a Castelnovo Bariano. Il giovane stava percorrendo la strada regionale 482, alla guida di una autovettura Audi A4 Avant e alla vista della pattuglia di Carabinieri che stavano svolgendo un posto di controllo ha accelerato a tavoletta scappando in direzione di Ostiglia. Sapendo di aver bevuto, e sapendo che per i giovani neopatentati (18-20 anni) la tolleranza è zero rispetto al tasso alcolico alla guida, non voleva rischiare il ritiro della patente, ha ignorato l’alt e si è lanciato a tavoletta nell’intento di far perdere le proprie tracce. Non aveva immaginato, probabilmente, che i carabinieri si sarebbero lanciati al suo inseguimento e che questo sarebbe durato per ben 10 chilometri.



INSEGUIMENTO

Il fuggitivo, giunto in via Argine Po di Bergantino ha perso il controllo del mezzo uscendo dalla strada arginale. In quel frangente si trovava proprio all’altezza del centro del paese dove si trova una piazzetta con panchine e balaustra. Con l’A4 è volato giù fino a colpire una panchina dell’area pedonale pubblica che è andata distrutta e dovrà essere ripristinata. Non solo, nella carambola che ha preceduto lo schianto, l’A4 si è completamente capottata ma grazie alla balaustra e alla struttura della panchina l’inclinazione della macchina ha fatto in modo che il ragazzo al volante non rimanesse schiacciato all’interno dell’abitacolo: la macchina infatti è atterrata sottosopra con la parte centrale sollevata da terra e il cofano schiacciato, così come la parte posteriore distrutta dopo aver sfondato balaustra e panchina in ferro.



SOCCORSI E DENUNCIA

A quel punto sono stati gli stessi carabinieri a richiedere l’intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco che hanno poi recuperato il mezzo con l’ausilio di una autogru. Sottoposto ad un esame con l’alcoltest, il giovane è risultato positivo con tasso alcolemico 0,96 g/l a fronte del limite paria a zero per i neopatentati. Al termine dell’inseguimento, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà il ragazzo per il reato di guida sotto l’influenza di alcol.

