ROVIGO - Esce venerdì 20 Meconio, il primo album di Ubertone. Con questa raccolta, che spazia da intense ballate a piccole narrazioni caratterizzate da una componente ironica, il cantautore rodigino introduce nel suo mondo poetico, fatto di forti chiaroscuri, musicali ed emotivi.

«Il meconio è la prima deiezione del neonato - spiega Ubertone - Questo titolo me lo porto dietro da quando ho iniziato a scrivere canzoni. Mi dicevo: quando pubblicherò un disco lo chiamerò Meconio! Nel corso degli anni la composizione è cambiata completamente: mano a mano che scrivevo canzoni che reputavo migliori, toglievo quelle vecchie. Non so nemmeno quante liste ho aggiornato nel corso degli anni, su quaderni, post-it, tovaglioli, ovunque. L'album contiene più generi: la composizione si è stratificata negli anni; il collante risiede soprattutto nella scrittura».

Il disco è stato prodotto e mixato da Graziano Beggio, che ha curato gli arrangiamenti con lo stesso Ubertone. Fanno eccezione Siamo animali, prodotta da Roberto La Fauci, e Caro Diario e Se io non fossi me, prodotte da Ubertone. Ugo Bolzoni ha mixato Non mi manchi per niente e Despar e ha curato la registrazione delle batterie, suonate da Riccardo Quagliato. In molte canzoni è presente il basso di Federico Melioli in Efelidi il violino è suonato da Sofia Di Mambro. La copertina è stata creata da Ubertone e Matteo Marseglia.

LA BIOGRAFIA

Marcello Ubertone, nato a Rovigo nel 1982, ha iniziato a scrivere canzoni nel 1999, in Kentucky, dove stava svolgendo un anno di studio all'estero. Il percorso che lo ha condotto solo adesso a pubblicare il suo primo disco è stato lungo e avventuroso. Di mezzo c'è stato un incontro con Mogol che si è innamorato di un suo pezzo e lo ha portato al Cet, la sua scuola in Umbria, c'è stata l'esperienza come autore per la Gialappa's Band, le aperture dei concerti di Brunori Sas e dei Pinguini Tattici Nucleari; e poi ancora esibizioni sui generis come Il concerto più piccolo del mondo che ha tenuto in occasione del festival Rovigoracconta: in una piazza vuota, chiusa appositamente per lui, ha suonato una canzone per una o due persone alla volta. Dopo la pubblicazione di una serie di singoli, Ubertone finalmente giunge alla sua prima raccolta.