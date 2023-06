PORTO VIRO/ROSOLINA - Taglio del nastro per il nuovo “passo barca” che permetterà di collegare Porto Levante con la strada che conduce al l’isola di Albarella. L’importante e atteso collegamento fluviale tra le due sponde del ramo del Po di Levante è stato reso possibile grazie ad un Protocollo d’Intesa siglato da Regione Veneto, da Infrastrutture Venete, dalla Provincia e dai comuni di Porto Viro e Rosolina. È entrato in funzione da sabato 13 maggio e ha riscosso da subito un grande successo; sarà attivo nei mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica, mentre nel mese di agosto sarà presente e disponibile in tutti i giorni della settimana. Gli orari delle corse saranno: il mattino alle 8.30, 10, 11 e 12 e nel pomeriggio alle 15.30, 17, 18.30 e 19.15. Il costo del biglietto è di 2€ e comprende la possibilità di imbarcare la bicicletta, invece per i bambini il traghetto è gratis fino agli 11 anni (se accompagnati da un adulto). L’istallazione di questo passaggio sul Po di Levante non è altro che uno degli obbiettivi presenti nel Piano Regionale dei Trasporti, approvato nei mesi scorsi dalla Regione Veneto, e che prevede lo sviluppo di un sistema di mobilità orientato alla tutela dell’ambiente e del territorio, puntando sempre di più alla promozione di un turismo green.



CICLISTI SODDISFATTI



Non a caso all’inaugurazione erano presenti già alcuni ciclisti, tra cui il celebre comico Sergio Sgrilli, che hanno approfittato dell’occasione per spostarsi, in sella alle proprie biciclette, sulla sponda opposta, raggiungendo così l’isola di Albarella. Va anche ricordato che, a breve, l’area lagunare delle valli diventerà la tratta finale della ciclovia Venezia-Torino, oltre a far già parte di numerosi percorsi della Rete Escursionistica Veneta.

Numerose le presenze da parte delle istituzioni, a partire dai due sindaci, ovvero Valeria Mantovan per Porto Viro e Michele Grossato per Rosolina, oltre al presidente della Provincia Enrico Ferrarese, a quello del Parco del Delta del Po Veneto Moreno Gasparini e alla vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, nonché principale sostenitrice dell’iniziativa.



SERVIZIO DI QUALITÀ



Entrambi i primi cittadini hanno espresso tutto il loro orgoglio per questo progetto, e la Mantovan ha spiegato come « rispetto ad un anonimo servizio a chiamata com’era in passato, ora si possa parlare di un vero e proprio servizio di trasporto pubblico » , Grossato ha aggiunto: «Si tratta di una opportunità incredibile per i nostri due comuni, un plauso va riconosciuto alla Regione Veneto per la sinergia che è riuscita a creare tra le varie istituzioni coinvolte». Ha preso poi la parola il presidente della Provincia Enrico Ferrarese, soddisfatto dalla buona riuscita del lavoro, ringraziando la Vicepresidente De Berti per l’interessamento dimostrato alla creazione di questa infrastruttura.



MOBILITÀ SOSTENIBILE



Proprio la De Berti ha spiegato che la «transazione verso forme di mobilità sostenibile è al centro delle politiche regionali da tempo, citando il virtuoso servizio simile già presente lungo il Tagliamento, che collega Bibione con Lignano, e di come tutto questo offra una marcia in più alla valorizzazione del territorio del delta del Po, ultimamente sempre più visitato dai turisti che richiedono, e comunque gradiscono, servizi di questo tipo » .

Moreno Gasparini ha infine concluso con un pensiero rivolto all’importanza della svolta ecologista di questa nuova concezione di turismo, soprattutto ora, con la messa in funzione del traghetto tra la via delle valli nord e sud all’inizio della stagione turistica, consentendo così ai Comuni di Rosolina e Porto Viro di contribuire all’espansione dell’utilizzo della bici come mezzo per scoprire le bellezze del nostro territorio.