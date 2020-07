COSTA - BOSARO Comunità di Costa di Rovigo in lutto per la tragedia che ha colpito la famiglia di Alessia Marzola, stroncata dal male a soli 33 anni. Alla donna, alcuni mesi fa, era stato diagnosticato un tumore alle ovaie: subito si era sottoposta alle prime cure necessarie, tanta era la voglia di continuare a vivere, di stare a fianco del compagno Luca e del figlio Tomaso, con cui aveva costruito una splendida famiglia.



MALE INESORABILE

Ma il destino si è accanito contro Alessia e nell’ultima settimana, purtroppo, la situazione è inesorabilmente precipitata. Il cuore della donna ha smesso di battere martedì mattina all’ospedale di Cona, a Ferrara. Con grande forza d’animo e gli occhi lucidi, è la sorella Jessica a raccontare il dramma che ha colpito la famiglia: «Superata l’emergenza legata al Coronavirus, Alessia aveva ripreso a lavorare da alcuni mesi nella tipografia di Rovigo, dove lavorava da quasi diciotto anni. Mia sorella aveva iniziato ad accusare i primi dolori, ha effettuato all’ospedale di Rovigo la prima visita e poi a Ferrara, dove è stata ricoverata il 14 giugno nel reparto di Oncologia. Non è stata operata, le hanno fatto solamente la biopsia, ma il male ormai si era esteso nelle altre parti del corpo».



DECORSO FULMINANTE

Jessica Marzola ricorda l’ultima volta che ha sentito la sorella: «Ci siamo scritte su WhatsApp il 1 luglio, quando lei ha commentato una mia foto. Poi non l’ho più sentita, è successo tutto all’improvviso». Ai genitori e a Jessica Marzola, più giovane della sorella, ora rimangono solo i ricordi di Alessia, memorie di una vita spezzata troppo presto: «Aveva frequentato l’istituto d’arte Corradini di Este, era una bravissima disegnatrice. Terminate le scuole, ha iniziato subito a lavorare in una tipografia di Rovigo: per 18 anni è stata la compagna di vita di Luca Milan, da undici si erano trasferiti a Bosaro in via Ronchegalli. Abitavano in campagna, assieme al figlio Tomaso che ha da poco compiuto sette anni. Mia sorella praticava equitazione, ogni fine settimana si recava al maneggio Royal Texas Ranch di Guarda Veneta e il Frisone era la sua razza preferita. Amava gli animali e vogliamo farle un ultimo regalo: ai funerali ci sarà il suo cavallo, per accompagnare Alessia verso l’ultimo viaggio in cimitero. Lascia un vuoto incolmabile, stiamo ricevendo tanti messaggi di solidarietà».



RACCOLTA FONDI

Le amiche della classe '87 e i genitori della scuola primaria di Costa, dove è iscritto il piccolo Tomaso, hanno promosso una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Alessia Marzola. Il cordoglio del sindaco Gian Pietro Rizzatello. «Conoscevo bene la famiglia, la mamma e la sorella abitano a Costa di Rovigo, mentre Alessia si era trasferita da tempo nel paese di Bosaro con il compagno Luca e il figlio Tomaso. È una notizia che ha gettato tutta la comunità nello sconforto, perché Alessia era benvoluta in paese, era una ragazza sorridente. Ho la tristezza nel cuore, sono ancora incredulo, questa tragedia ha colpito una famiglia di bravissime persone». L'ultimo saluto ad Alessia Marzola è previsto domani mattina alle 10, quando centinaia di persone, tra parenti e amici, accorreranno in chiesa a Costa di Rovigo per rendere omaggio alla 33enne.