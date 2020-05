Raggiri con il Postepay, truffatore individuato e denunciato dai carabinieri

ARIANO - Truffatori del Postepay individuati e denunciati. I carabinieri della stazione di Ariano nel Polesine, a conclusione di una attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di truffa, B.C., 46enne residente in provincia di Torino, già gravato da precedenti di polizia.

Con raggiri l’uomo ha indotto un 39enne della provincia di Rovigo a effettuare in suo favore il versamento sulla propria carta postepay di euro 180 per la vendita di componenti elettronici per pc, tramite il sito internet “subito.it”, senza pero’ consegnare la merce e rendendosi di seguito irreperibile.

