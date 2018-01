Ladri mascherati armati di spranghe Con una semplice mossa li fa fuggire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARQUA' POLESINE - Si sonotre ladri davanti agli occhi, a, armati di mazza e spranghe, ma per fortuna è bastatolaper metterli in fuga. È, nell’abitazione dii, una, verso le 19.30 di martedì. Isono stati chiamati e sono arrivati in pochi minuti, ma i tre avevano un’auto che li attendeva per darsi alla...