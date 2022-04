Disoccupato trova uno zainetto con tablet e 1300 euro in contanti: lo porta subito alla polizia

ROVIGO - Un marocchino disoccupato si è rivolto oggi, 14 aprile, alla polizia consegnando agli agenti uno zaino, che aveva trovato abbandonato: conteneva un portafogli con 1.300 euro, un tablet di valore ed effetti personali di pregio.

Il proprietario è stato poi rintracciato, recuperando ciò che aveva perso. Lo straniero, di circa trent'anni, costretto dalle vicissitudini della vita a chiedere aiuto a Caritas e altre associazioni benefiche per «sbarcare il lunario», si è imbattuto nello zainetto camminando per la piazza nel centro di Rovigo. Lo ha raccolto e poi aperto, cercando un documento per identificarne il proprietario. Con stupore ha trovato all'interno cose di valore: contanti per circa 1300 euro, un nuovo tablet della marca più prestigiosa e molti altri oggetti di elevato valore commerciale. Senza indugi, il marocchino si è diretto in questura consegnando lo zainetto agli agenti che sono risaliti al proprietario, un giovane e noto imprenditore rodigino che nel frattempo, come ha riferito, aveva già perso ogni speranza. L'imprenditore ha così recuperato la merce smarrita e incontrato il 30enne dandogli una giusta ricompensa.