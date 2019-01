Trivellazioni di fronte al Delta del Po: autorizzate nel patto M5S-Lega

ROVIGO - L'intesa siglata da M5S e Lega «autorizzerà 15 nuove trivellazioni, tra cui una di fronte al Parco del Delta del Po all'interno delle 12 miglia e una nel canale di Sicilia di fronte alle spiagge agrigentine». Così Angelo Bonelli dei Verdi a proposito dell'emendamento approvato in Senato al dl Semplificazioni. Delle 15 nuove trivellazioni, «4 sono in mare (3 mar adriatico e 1 canale di Sicilia ) e 11 sulla terraferma (3 nel Lazio, 4 Emilia Romagna, 1 Marche e 3 in Sicilia)».

