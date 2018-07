Sorpreso senza biglietto, immigrato scatena la rissa: feriti tra i passeggeri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LOREO - Non aveva il biglietto ed ha aggredito l’addetta di Sistemi Territoriali scatenando una zuffa sul treno: lui è finito in manette, alcuni passeggeri sono stati costretti a ricorrere alle cure del personale del 118. É finito nei guai un giovane di colore, probabilmente un nigeriano, che è stato bloccato dai carabinieri intervenuti alla stazione di Loreo. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.